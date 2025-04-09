Редкая разноцветная молния поймана на камеру астронавтом с МКС

Астронавт НАСА Дон Петтит запечатлел захватывающее видео редкого атмосферного явления с борта Международной космической станции, передает Live science.

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Когда МКС пролетала над территорией Южной Америки, Петтит снял так называемые транзиентные световые явления. Это яркие, цветные вспышки света, появляющиеся быстрее молний, часто называемые «спрайтами». Петтит смог наблюдать спрайты прямо сверху.

«Этот кадр обращается к вашему внутреннему суперфану технологий. Вид из точки надир (прямо вертикально - прим. пер.) на транзиентные световые явления или молнии в верхних слоях атмосферы», — написал Петтит в соцсетях.

Видео запечатлело около шести секунд вспышек спрайтов над бассейном Амазонки. И это не первый случай, когда эти феномены попадают в объектив камеры с борта МКС.В 2024 году астронавт НАСА Мэттью Доминик также запечатлел один из самых редких атмосферных феноменов, известных как красные спрайты. Эти явления происходят во время особенно мощных гроз и направляются вверх в атмосферу, в отличие от обычной молнии, движущейся вниз к поверхности Земли.

Спрайты, зафиксированные Петтитом на видео, появляются значительно выше обычных молний. Их название является сокращением, обозначающим стратосферные возмущения, возникающие вследствие интенсивной грозовой электризации.Спрайты образуются, когда электрические разряды, создаваемые молнией, устремляются вверх, формируя вспышки плазмы в ионосфере на высоте около 80 км над поверхностью Земли. Эти феномены впервые были запечатлены на камеру в 1989 году.