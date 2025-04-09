Загадочная японская пирамида оказалась старше египетских

На дне океана у берегов Японии обнаружена каменная структура, которая может оказаться древнейшей рукотворной постройкой на планете — старше египетских пирамид и Стоунхенджа. Об этом сообщает Daily Mail.

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Монумент Йонагуни — огромная ступенчатая конструкция высотой около 27 метров, расположенная всего в 25 метрах от поверхности недалеко от островов Рюкю. Монумент обнаружили еще в 1986 году, но недавно объект вновь оказался в центре внимания после оценки возраста камня: песчаник, из которого состоит структура, сформировался более 12 тысяч лет назад — то есть до конца последнего Ледникового периода, когда уровень моря был значительно ниже.

Если подтвердится, что монумент был создан людьми, это перепишет историю: он окажется старше всех известных построек и докажет, что еще в доаграрную эпоху существовали продвинутые общества, способные на монументальное строительство — возможно, подобные легендарной Атлантиде.

Сегодня ученые разделились во мнениях. Геолог Роберт Шох считает, что Йонагуни — результат природных процессов в сейсмоактивной зоне. Его оппонент, профессор Масааки Кимура, утверждает, что каменная платформа была построена руками человека, когда это место еще находилось на суше.

Исследователи, нырявшие к монументу, говорят о четких ступенях, террасах, арках и даже вырезанном «лице» в скале. Скептики считают, что морские организмы и эрозия могли придать породе ложный «искусственный» вид.

Если Йонагуни окажется делом рук человека, он встанет в один ряд с Гебекли-Тепе в Турции и мегалитами Гунунг-Паданг в Индонезии — загадочными древними строениями, которые уже заставляют пересматривать представления о «примитивности» первых цивилизаций.