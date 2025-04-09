Бразилия разрешила запуск 7500 новых спутников Starlink

Национальное агентство по телекоммуникациям Бразилии (Anatel) одобрило запуск 7 500 новых спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска. Это более чем в два раза увеличивает число спутников, которые уже имеют разрешение на работу в стране — ранее их было 4 408.

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Таким образом, общее количество спутников Starlink, допущенных к эксплуатации в Бразилии, превысило 11 тысяч. Такое расширение, по мнению Anatel, позволит улучшить интернет-соединение, особенно в удаленных и труднодоступных регионах страны.

Регулятор отметил, что вместе с одобрением запуска были расширены и частотные диапазоны, в которых могут работать спутники. Однако срок действия разрешения остался прежним — до 2027 года.

Несмотря на поддержку проекта, представители Anatel подчеркнули необходимость обновления законодательства страны в области спутниковой связи. По их словам, в текущем регулировании есть пробелы, связанные с вопросами контроля над космическим пространством, цифрового суверенитета и устойчивого использования орбиты.