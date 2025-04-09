Астероид, угрожавший Земле, имеет необычную форму, выяснили ученые
Международная команда ученых выяснила, что недавно обнаруженный астероид 2024 YR4, который ранее считался потенциально опасным для Земли, имеет необычную форму. Об этом сообщает The Associated Press (AP).
С помощью телескопа Gemini South в Чили астрономы наблюдали за объектом в феврале, всего через полтора месяца после его открытия. По данным наблюдений, астероид диаметром около 60 метров оказался не привычной «картофелиной», как большинство астероидов, а скорее плоским диском, напоминающим хоккейную шайбу. Кроме того, он вращается с очень высокой скоростью — один оборот каждые 20 минут.
«Это оказалось неожиданностью, ведь мы привыкли считать, что астероиды чаще имеют вытянутую или асимметричную форму», — прокомментировал руководитель исследования Брайс Болин из Eureka Scientific.
Предполагается, что астероид произошел из главного пояса между Марсом и Юпитером и богат силикатами. В начале года NASA и Европейское космическое агентство оценивали вероятность столкновения астероида с Землёй в 3%, но сейчас она практически сведена к нулю на ближайшие сто лет. Однако остается 3,8% вероятности, что он может столкнуться с Луной. Даже если это случится, ученые уверяют, что орбита Луны не изменится.
Астероид возвращается к Земле примерно раз в четыре года, но уже на следующей неделе он станет слишком далеким, чтобы его можно было наблюдать с Земли. Планируется, что космический телескоп Джеймс Уэбб проведет дополнительные наблюдения в ближайшие недели.