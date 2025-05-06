Миллионы вложены зря: форматы, которые не пережили эпоху DVD

CD и DVD — самые популярные форматы оптических дисков, но они не были единственными в своем роде. История помнит много безуспешных попыток создать альтернативные форматы, которые провалились по тем или иным причинам. Портал howtogeek.com рассказал о нишевых, непопулярных форматах дисков, вышедших из моды.

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LaserDisc

LaserDisc был нишевым форматом даже в момент своего существования, поскольку мало у кого был проигрыватель, поддерживавший эти диски. Они примечательны еще и тем, что, по сути, были аналоговым носителем информации. Низкая плотность информации на накопителе приводила к тому, что пользователям нужно было переворачивать огромный диск, размером с пластинку, прямо посреди фильма. Пожалуй, единственной страной, где LaserDisc были популярными, можно назвать Японию.

Video CD

Video CD не получили широкого распространения в Европе и США, но были очень популярны в Азии, где их использовали как дешевый носитель для перезаписи пиратских копий фильмов. По качеству эти диски немногим отличались от VHS — разница была лишь в форме артефактов. Хотя Video CD не могли похвастать высоким битрейтом, они изнашивались медленнее, чем кассеты, и качество изображения не портилось по мере использования.

EVD

EVD, или Enhanced Versatile Disc, был разработан при поддержке китайского правительства и ряда компаний, сформировавших комитет по стандартам. По факту, EVD были прямым аналогом DVD: любой проигрыватель, поддерживавший вторые, мог воспроизводить первые. Однако китайский формат намеренно не использовал любые технологии конкурента, за лицензирование которых пришлось бы платить. Правда, это не помогло EVD найти популярность среди потребителей и производителей.

UMD

Universal Media Disc был форматом Sony, созданным специально для портативной игровой консоли PlayStation Portable. И хотя их поддерживал всего один «проигрыватель», UMD были маленьким чудом по меркам того времени: на 1.8 ГБ помещались и фильмы, и целые игры. Вероятно, у Sony были большие планы на формат, но, к сожалению, им не суждено было сбыться. Объемные накопители и жесткие диски начали дешеветь, а скорость интернет-подключения стала достаточно высокой, чтобы сделать оптические диски для портативных устройств не нужными. Неудивительно, что PlayStation Vita, наследница PSP, отказалась от них.

MiniDisc

Популярный в Японии, но нишевый за рубежом формат. Первое поколение MiniDisc использовало цифровое сжатие, чтобы уместить на диск до 80 минут аудио. Их позиционировали как замену аудиокассетам, поэтому тот факт, что качество звука проигрывало компакт-дискам, не был проблемой. А вот появление портативных CD-плееров определенно стало проблемой — меломаны потеряли стимул покупать новые альбомы на MiniDisc. В то же время, у этого формата и по сей день есть хардкорные поклонники.

GD-ROM

GD-ROM был проприетарным дисковым форматом для Dreamcast — последней консоли Sega, разошедшейся тиражом в 9,13 млн копий. На GD-ROM издали примерно 600 игр: объем диска в два раза превосходил обычные CD, что позволяло умещать релизы на меньшее число накопителей. К тому же, формат защищал Sega от пиратов, потому что ни у кого не было оборудования для «прожига» пиратских GD-ROM.