Профессор МГУ оценил новость о воскрешении вымершего древнего лютоволка

Биотехнический стартап Colossal Biosciences громко заявил о возвращении легендарного лютоволка, но эксперты разводят руками: настоящего воскрешения не получилось. Вместо клонирования учёные модифицировали ДНК обычных волков, добавив 15-20 древних генов из музейных экспонатов возрастом до 72 000 лет.

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Трёх волчат с помпой назвали в честь персонажей «Игры престолов», но генетически они на 99% остаются серыми волками.

«Это гибрид, а не возрождённый вид, — поясняет профессор МГУ Пётр Каменский. — Чтобы говорить о полноценном воскрешении, нужно воссоздать сотни уникальных генов».

Хотя проект вызвал скепсис, он продвинул методику редактирования генома. Его более реальная цель — не возвращение вида, а отработка технологии.

«Теперь мы можем наделять животных нужными свойствами — например, создавать морозоустойчивый скот», — отмечает эксперт.

Однако экологи предупреждают: даже если эксперимент удастся, выпускать «новых» хищников в природу опасно — их пищевая цепочка исчезла тысячелетия назад, пишет МК.

Пока Colossal собирается «возродить» мамонта и додо, учёные советуют относиться к заявлениям компании критично: без публикаций в научных журналах это больше похоже на пиар-ход для привлечения инвестиций.