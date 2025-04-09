Американцы массово скупают iPhone по «старой» цене

После того как администрация Трампа заявила, что введёт новые масштабные пошлины, стоимость акций Apple резко упала. Однако это также принесло краткосрочную выгоду: покупатели устремились в розничные магазины, чтобы приобрести iPhone до возможного повышения цен.

Так, магазины Apple в США демонстрируют загруженность, сопоставимую с пиковыми периодами праздничных распродаж. Сотрудники ритейла регулярно получают вопросы о перспективах роста стоимости iPhone, но, по имеющимся данным, компания не предоставила им никаких официальных разъяснений или рекомендаций.

В некоторых торговых точках, согласно информации, продажи за последние выходные превысили показатели прошлых лет, что свидетельствует о беспокойстве покупателей в связи с ожидаемым увеличением цен. Общая неопределённость ситуации подтолкнула людей к ожиданию неблагоприятного развития событий для конечных пользователей, и многие владельцы iPhone спешат приобрести новые устройства в преддверии существенного подорожания.

Вероятно, ажиотажный спрос сохранится и в ближайшие дни – по крайней мере, пока не будет найдено решение. Apple может решить повысить цены на все свои аппаратные платформы или переложить часть расходов на своих поставщиков, чтобы сохранить текущие цены. В любом случае компании придётся найти способ справиться с последним набором тарифов президента Трампа, поскольку они могут иметь долгосрочные последствия.

По словам аналитиков, цены на iPhone могут утроиться из-за новых пошлин Дональда Трампа, поскольку поклонники Apple рассматривают возможность бойкота компании, акции которой резко упали. Эксперты предупреждают, что стоимость iPhone 16 Pro с объёмом памяти 256 ГБ может вырасти с $1100 до $3500, если производство придётся перенести из Китая в Америку.

Отметим, что большинство iPhone по-прежнему производится в Китае, которому грозит 54-процентная пошлина на экспорт в США, и теперь руководители Apple будут думать, какую часть дополнительных расходов они смогут компенсировать.