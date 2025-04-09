В России представили iPhone 16 «Победа-80», который подарят Си Цзиньпину

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила iPhone 16 Pro «Победа 80». Эта коллекция посвящена подвигу народа и памяти о героическом прошлом, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Новинка украшена эмалью в цветах Георгиевской ленты и титановым изображением монумента «Родина-мать», символа победного духа. Корпус смартфона выполнен из титана, символизирующего прочность и мужество победителей, а красные детали в дизайне напоминают боевые знамена, включая гравировку «1945–2025».

В коллекции также представлены механические часы «Время Победы» с турбийоном, обеспечивающим высокую точность работы, и циферблатом, украшенным гильошированным узором. Эмалевое покрытие часов повторяет цвета Георгиевской ленты, подчеркивая связь с историческими артефактами эпохи.

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Коллекция ограничена 80 экземплярами на каждую модель. Отмечается, что часть доходов будет направлена в фонд «Народный Фронт. Всё для Победы».

В Caviar также подчеркнули желание подарить восьмой экземпляр коллекции председателю КНР Си Цзиньпину, который приедет в Москву и примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Стоимость коллекции начинается от 299 тыс. руб. за часы «Время Победы», а iPhone 16 Pro «Победа 80» обойдется минимум в 599 тыс. руб.

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