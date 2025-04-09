Блогер сравнил iPhone 17 Pro Max с iPhone 16 Pro Max

Канадский блогер Льюис Хилсентегер и автор канала Unbox Therapy сравнил макет iPhone 17 Pro Max с актуальной моделью. Видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

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В своем ролике блогер использовал муляж предстоящего устройства, который предназначен для производителей аксессуаров. Это означает, что Apple определилась с дизайном, а партнеры компании, производящие, например, чехлы, уже получили подобные макеты.

Муляж iPhone 17 Pro Max позволил блогеру оценить дизайн устройства, расположение кнопок, камер, его габариты и вес. Так, гаджет станет толще — толщина корпуса была увеличена с 8,25 мм у iPhone 16 Pro Max до 8,75 мм. Кроме того, макет подтвердил многочисленные утечки относительно дизайна задней панели смартфона, которая выполнена из металлического каркаса и стеклянной части для поддержки беспроводной зарядки.

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года. В этом поколении Apple откажется от iPhone Plus в пользу нового iPhone 17 Air со сверхтонким корпусом.