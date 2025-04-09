NASA и Роскосмос обсуждают планы по завершению эксплуатации МКС

Американская организация NASA , а также российская «Роскосмос», осуществляют совместную работу, чтобы подготовить четкий и подробный план завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал заместитель администратора NASA, курирующий реализацию космических программ, Кен Бауэрсокс.

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По его словам, на данный момент точные сроки окончания миссии МКС пока никто не определил. При этом планировка проводится при взаимодействии со многими международными партнерами, в этот список входит и Россия.

Бауэрсокс подчеркнул, что организация рассматривает разные сценарии, в том числе досрочное завершение эксплуатации в случае, если возникнут какие-либо технические неисправности.

США и Россия постоянно обсуждают вопросы о сроках завершения работы станции. Американская сторона намерена участвовать в проекте до 2030 года, тогда как Россия подтвердила свою готовность продолжать участие до 2028 года, придерживаясь ранее заявленной позиции, передает ТАСС.

8 апреля с площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур успешно взлетела ракета-носитель «Союз-2.1а» вместе с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». В составе судна три члена экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС.