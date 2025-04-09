NASA и Роскосмос обсуждают планы по завершению эксплуатации МКС
Американская организация NASA , а также российская «Роскосмос», осуществляют совместную работу, чтобы подготовить четкий и подробный план завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал заместитель администратора NASA, курирующий реализацию космических программ, Кен Бауэрсокс.
По его словам, на данный момент точные сроки окончания миссии МКС пока никто не определил. При этом планировка проводится при взаимодействии со многими международными партнерами, в этот список входит и Россия.
Бауэрсокс подчеркнул, что организация рассматривает разные сценарии, в том числе досрочное завершение эксплуатации в случае, если возникнут какие-либо технические неисправности.
США и Россия постоянно обсуждают вопросы о сроках завершения работы станции. Американская сторона намерена участвовать в проекте до 2030 года, тогда как Россия подтвердила свою готовность продолжать участие до 2028 года, придерживаясь ранее заявленной позиции, передает ТАСС.
8 апреля с площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур успешно взлетела ракета-носитель «Союз-2.1а» вместе с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». В составе судна три члена экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС.