На iPhone 17 Pro улучшат функцию записи видео

Американский инсайдер Джон Проссер рассказал, что на айфонах вместе с новой iOS 19 появится и ранее анонсированная Apple функция.

© Соцсети

Речь идёт об анонсированной в 2024 году функции синхронной съёмки на заднюю и переднюю камеры. Тогда функция была названа «прогрессом», но конкретики ещё нет. По мнению Проссера, функция может быть официально представлена летом на конференции для разработчиков Apple.

Кроме того, инсайдер рассказал, что уже готова новая тестовая версия iOS 19. Он также показал снимки интерфейса. По словам Проссера, значки приложений и в целом интерфейс отчасти похожи на операционную систему гарнитуры Vision Pro — visionOS, но не такой прозрачный, а значки не такие круглые, хотя до этого многие инсайдеры утверждали именно это.