Представлены наушники Redmi Buds 7S

Компания Redmi представила новые беспроводные наушники Buds 7S, обещающие высокое качество звука по доступной цене.

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Redmi Buds 7S оснащены 12,4-миллиметровыми динамическими излучателями с титановым покрытием и 5,5-миллиметровым керамическим драйвером. Благодаря двухдрайверной конструкции заявлено превосходное качество звучания.

Поддерживается 360-градусный объёмный звук с использованием алгоритма HRTF от Xiaomi.

Через приложение Xiaomi Earbuds пользователи могут настраивать звук, выбирая из пяти предустановок эквалайзера и настраивая элементы управления. Также поддерживается персонализация звучания на основе технологии SoundID.

Наушники поддерживают активное шумоподавление с двумя режимами. Система из двух микрофонов обеспечивает чистую передачу голоса даже при ветре до 9 м/с. Время автономной работы составляет до 6,5 часов без подзарядки и до 32 часов с зарядным кейсом. Кроме того, 10 минут зарядки обеспечивают до 2 часов воспроизведения.

Доступность, цвета и цена

Redmi Buds 7S доступны для предзаказа в Китае на сайте JD.com. Продажи стартуют 11 апреля. Будут доступны три варианта цвета: Snow White, Lake Green и Midnight Black. Цена – 199 юаней (примерно $27).