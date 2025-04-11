Стала известна цена лютоволка, выведенного учеными США

Массовое разведение лютоволков на территории России в ближайшей перспективе малореально из-за высокой стоимости и сложности проекта.

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Воссоздание лютоволков, аналога доисторических ужасных волков, пока носит исключительно экспериментальный характер.

«На данный момент случай с воссозданием лютоволков эксклюзивный. Массовое разведение такого вида волков на сегодняшний момент времени невозможно и требует огромных вложений в данный научный эксперимент. Любой научный прорыв в технологиях требует времени и средств в создании серийности. И главное — необходимая обоснованность. Для России это точно не является приоритетом. Скорее будут работать с мамонтами и древними носорогами. У нас и так на территории нашей страны обитает несколько подвидов серого волка, что для наших просторов вполне достаточно», — сказала «Газете.Ru» заводчик и автор породной группы «Вульфхунд» Юлия Иванович.

Эксперт также предположила, что если бы воссозданных лютоволков допустили к продаже, их цена могла бы достигать астрономических сумм.

«Стоимость любого животного из данной программы, прошедшего кризисный возрастной младенческий период, теоретически могла бы достигать для продажи не менее $10-15 млн», - отметила она.

Ранее, 8 апреля, стало известно, что американская компания Colossal Biosciences добилась рождения трёх волчат, генетически приближенных к вымершим ужасным волкам. Ученые использовали клетки серого волка, подвергнутые 20 генетическим модификациям, и внедрили их в яйцеклетки крупных охотничьих собак. Новых хищников назвали Ромул, Рем и Кхалиси.

Ужасные волки (Canis dirus) обитали в Северной и Южной Америке в плейстоценовую эпоху и вымерли около 16 тысяч лет назад. Из-за внушительных размеров и популярности в массовой культуре, особенно после сериала «Игра престолов», эти животные вызывают большой интерес как у ученых, так и у публики.