В Telegram стало еще больше одобренной Павлом Дуровым рекламы

Telegram начал показывать рекламу в глобальном поиске, которую можно отключить при наличии платной подписки. Об этом сообщает Rozetked.

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Впервые новый для мессенджера формат рекламы был замечен в марте в коде бета-версии Telegram для Android. Теперь же пользователи стали замечать нововведение в стабильных версиях приложения.

Рекламный блок в поиске показывается на основе поисковых запросов и никак не использует персональные данные пользователей. Среди прочих особенностей нововведения отмечается, что реклама не отображается у подписчиков Telegram Premium и может быть скрыта через всплывающее меню.

Настройка рекламных объявлений осуществляется через платформу Telegram Ads с оплатой в криптовалюте TON. Желающих запустить кампанию предупреждают, что после ее запуска изменять целевые поисковые запросы невозможно.

В 2013 году Павел Дуров представил Telegram, пообещав пользователям, что все функции мессенджера будут доступны бесплатно. Однако в 2022 году была запущена подписка Telegram Premium, которая должна была покрыть расходы на обслуживание серверов приложения. Эта подписка открывает доступ к новым возможностям, обеспечивает более высокую скорость загрузки и скрывает от пользователей рекламу.