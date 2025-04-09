Стали известны цены на сверхтонкий флагман Galaxy S25 Edge

До официального анонса Galaxy S25 Edge остаётся чуть больше месяца, но итальянский онлайн-магазин Zanetti уже раскрыл цены на новинку.

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Сверхтонкий флагман Samsung с памятью 256 ГБ будет стоить €1362, а версия на 512 ГБ — €1488. Это заметно дороже, чем ожидалось, и даже выше, чем у Galaxy S25+, который стоят €1247 и €1372 соответственно.

S25 Edge получит только две камеры, а ради тонкости, похоже, пожертвовали ёмкостью аккумулятора. Ожидается, что Samsung использует более плотные кремниево-углеродные батареи, чтобы компенсировать это, что, в свою очередь, удорожает устройство.

При этом в бенчмарке Geekbench смартфон набрал 2969 баллов в однопоточном режиме и 9486 в многопоточном — цифры впечатляющие, но они не отражают производительность при длительной нагрузке. Учитывая тонкий корпус, охлаждение будет явно слабее, чем у S25+.

Из коробки S25 Edge будет поставляться с One UI 7 — свежей прошивкой, которую компания начала разворачивать на старые флагманы накануне.