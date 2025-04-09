В Новосибирске создадут спутник для Росгидромета и Роскосмоса

Руководитель Передовой инженерной школы (ПИШ) Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Головин сообщил, что специалисты вуза начали работу над четвертым собственным спутником. Его планируют вывести на орбиту в ближайшие два года. Аппарат будет выполнять задачи по заказу Росгидромета, а также станет частью сотрудничества с Роскосмосом.

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По словам Виталия Прокопьева, руководителя отдела аэрокосмических исследований вуза, спутник будет построен в формате CubeSat. Он будет состоять из шести модулей-«кубиков» со стороной 10 см и весом до 2 кг каждый. Основная задача — мониторинг космического пространства в интересах Росгидромета.

Новый аппарат оснастят современным программным обеспечением и компонентами, которые команда университета разработала самостоятельно. Это уже четвертый спутник НГУ. Последний из них был выведен на орбиту в 2024 году.