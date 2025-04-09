Ученые: надо убрать на смартфоне одну функцию, чтобы продлить жизнь на 10 лет

Преимущества для здоровья так называемого "информационного детокса" оценили канадские исследователи. Они заявили, что можно омолодить мозг на десять лет, если всего на 14 дней отказаться от выхода в интернет.

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В соответствующем исследовании приняли участие несколько сотен добровольцев, средний возраст которых составил 32 года. Они в течение двух недель пользовались приложением, которое блокировало доступ смартфона к интернету. При этом звонить и отправлять SMS могли. Сделанные выводы специалисты сопоставили с теми, что получили от людей, имеющих свободный выход в интернет с телефона.

У отказавшихся от Сети добровольцев время просмотра экрана снизилось почти наполовину - с 314 минут в день до 161 минуты.

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При этом после того, как им "разрешили выходить в интернет", этот показатель хоть и увеличился до 265 минут в течение последующих двух недель, однако все равно составил на 15% ниже объема экранного времени до начала эксперимента.

Результаты показали значительное улучшение навыка устойчивого внимания, который соответствовал показателям людей на десять лет моложе биологического возраста респондентов.

Также отмечается, что люди в целом стали лучше себя чувствовать, больше гулять на свежем воздухе и заниматься физкультурой. Некоторые даже отметили больший эффект от такой практики, чем от приема антидепрессантов в течение двух недель.