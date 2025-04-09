ИИ от OpenAI научился подделывать изображения магазинных чеков

Портал Naked Science рассказал о новой модели генеративного ИИ версии 4o от OpenAI, которая способна создавать убедительные поддельные изображения магазинных чеков.

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Как сообщает Naked Science, это значительное достижение, поскольку предыдущие модели с трудом справлялись с созданием текста на изображениях. Особый пример нового функционала был продемонстрирован, когда глава Menlo Ventures Диди Дас поделился фотографией поддельного чека за дорогой ужин в настоящем кафе в Сан-Франциско. В чеке были указаны точные детали, включая разбивку блюда на несколько блюд, правильные промежуточные итоги и расчёт чаевых.

По данным источника, прогресс в области изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, подчёркивает потенциал для создания поддельных документов, таких как налоговые формы, банковские чеки, удостоверения личности и свидетельства о рождении. Naked Science отметил, что такое развитие событий подрывает доверие к любым изображениям, найденным в интернете.