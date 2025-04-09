Будущий глава NASA назвал приоритет в космических исследованиях США

Марс станет главным приоритетом США в области космических исследований, заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя НАСА миллиардер Джаред Айзекман.

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Об этом сообщает ТАСС.

«Как заявил президент, приоритетом для нас будет отправка американских астронавтов на Марс», — сказал будущий глава американского космического агентства на слушаниях по поводу рассмотрения своей кандидатуры в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

По его словам, по пути к Марсу у американской стороны появятся возможности вернуться на Луну. Среди задач, котоорые будут решаться на естественном спутнике Земли, бизнесмен назвал, в частности, вопросы национальной безопасности.

В феврале Айзекман заявил, что необходимо создавать технологии для полетов человека на Марс.

В декабре миллиардер в ходе своего выступления на конференции Космических сил США в городе Орландо, штат Флорида, заявил, что военные неизбежно отправят войска в космос.