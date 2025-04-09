В России научили нейросеть предсказывать лесные пожары

Специалисты Сколковского института науки и технологий (Сколтех) разработали систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая способна прогнозировать развитие лесных пожаров с точностью до 87%. В отличие от существующих методов, использующих однотипные данные, новая нейросеть анализирует разнообразную информацию.

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Для создания системы был использован метод машинного обучения, который анализировал архивные данные о пожарах за последние 10 лет. Алгоритм изучал, где и когда происходили лесные возгорания, и выявлял закономерности, позволяющие делать точные прогнозы. Система обучается индивидуально для каждого региона, что важно, так как особенности местности могут существенно влиять на поведение огня.

На данный момент нейросеть проходит испытания в пилотных регионах, например, на Сахалине. Прогнозы системы позволяют предсказать развитие пожара на пять дней вперед, при этом точность предсказаний зависит от качества входных данных. В разных регионах точность варьируется от 70 до 87%.