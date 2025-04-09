Первый российско-китайский спутник сфотографировал Антарктиду

Спутник "Дружба АТУРК" сделал снимок береговой линии Антарктиды. Об этом сообщает пресс-служба Амурского государственного университета.

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Напомним, что космический аппарат был запущен с космодрома Восточный 5 ноября. В тот же день он вышел на связь с наземными станциями Харбинского политехнического университета и АмГУ - вузов, студенты и сотрудники которого разрабатывали полезную нагрузку для спутника.

В первые месяцы нахождения на орбите проводилась проверка бортовых систем. Уже успешно протестирована технологическая камера низкого разрешения, которая и сфотографировала береговую линию Антарктиды. Это был ее первый снимок.

Несколько раз был активирован FM-транспондер, позволивший радиолюбителям наладить каналы связи. Далее планируется протестировать камеру высокого разрешения и модуль "Фотон-Амур".

Камера - это детище китайского вуза. С расстояния в 500 километров она способна зафиксировать детально участок в 2,5 метра. Модуль "Фотон-Амур" разработали в АмГУ. С его помощью будут исследовать воздействие факторов космического пространства на работу фотоэлектрических преобразователей, материал которых получили молодые ученые дальневосточного вуза в лаборатории Физики поверхности Научно-образовательного центра имени Циолковского.