Уничтоживший динозавров астероид создал оазис морской жизни

Международная группа ученых из Японии, Испании, США и других стран раскрыла удивительный парадокс: падение уничтожившего динозавров метеорита также позволило процветать морским экосистемам в месте удара на протяжении 700 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Астероид Чиксулуб диаметром около 15 километров упал в районе Мексиканского залива 66 млн лет назад. Катастрофа привела к массовому вымиранию, в результате которого полностью исчезли нептичьи динозавры наряду с 75% всех организмов на Земле.

В новом исследовании команда обнаружила, что гидротермальная система, созданная в результате падения астероида, могла способствовать процветанию морской жизни в месте падения за счет выработки и циркуляции питательных веществ в среде кратера.

Расплавленные породы под кратером создали «подземный нагреватель». Горячие воды вымывали минералы (включая редкий металл осмий) из астероидного материала и выносили их в океан, поддерживая уникальную экосистему. Когда система остыла, жизнь в кратере вернулась к «обычному» режиму.

«После падения астероида в Мексиканском заливе наблюдается процесс экологического восстановления, который существенно отличается от процесса восстановления мирового океана, поскольку постоянная гидротермальная активность создала уникальную морскую среду», — объяснил ведущий автор исследования Хонами Сато, доцент Университета Кюсю в Японии.

Ученые отметили, что их открытие меняет взгляд на роль катастроф в эволюции, подчеркивая, что ударные события могут не только разрушать, но и давать начало новым формам жизни как на Земле, так и на других планетах.