Российские физики нашли новый подход к развитию квантовой памяти

Российские учёные обнаружили ранее неизвестное поведение сложных квантовых систем с тремя энергетическими уровнями, которое создаёт так называемые квантовые «ловушки». Эти ловушки представляют собой своеобразные барьеры, мешающие поиску оптимальных способов управления системами. Открытие особенно важно для разработки методов работы с квантовой памятью, о чем сообщили в пресс-службе НИТУ МИСИС.

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Исследователи объяснили, что управление такими системами похоже на поиск вершины в горах с завязанными глазами. Вместо глобального максимума можно упереться в субоптимальные решения, которые сложно улучшить. Такое поведение выявили в лямбда-атомах и других трёхуровневых системах, которые активно применяются в квантовой оптике и могут стать базой для кутритов — элементов будущих квантовых процессоров.

Оказалось, что особые симметрии в квантовых системах усиливают эти «ловушки», что делает стандартные методы оптимизации малоэффективными. По словам учёных, это открытие требует новых подходов к управлению квантовыми процессами. Авторы работы уверены, что их исследование поможет усовершенствовать контроль квантовой памяти и разработать более мощные многоуровневые кубиты.