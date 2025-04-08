Сканирование «Титаника» раскрыло подробности последних часов корабля

Цифровое сканирование затонувших обломков «Титаника» раскрыло новые подробности о последних часах корабля. Об этом пишет The Sun.

По данным газеты, точная 3D-модель «Титаника» была создана для нового документального фильма National Geographic и Atlantic Productions под названием «Титаник: Цифровое воскрешение». Технология открыла новый способ изучения корабля.

Сканирование показало, в частности, что айсберг не только повредил корпус судна, но и разбил ряд иллюминаторов.

Выжившие очевидцы рассказывали, что лед попал в каюты некоторых пассажиров во время столкновения, напомнили журналисты.

Цифровая копия также показала, что котлы работали до конца, клапан на корме оставался в открытом положении, что указывает на то, что пар все ещё поступал в систему выработки электроэнергии.

«Они [инженеры и машинисты] поддерживали освещение и электроснабжение включёнными до самого конца, чтобы дать экипажу время безопасно спустить спасательные шлюпки при небольшом освещении, а не в полной темноте», — пояснил исследователь «Титаника» Паркс Стивенсон.

Моделирование показало, что при ударе на корпусе судна образовалась серия пробоин «размером с листы бумаги формата А4». Именно они стали причиной быстрой гибели судна — всего через два часа и 40 минут после столкновения с айсбергом.

Для создания «цифрового близнеца» корабля было использовано более 700 тыс. снимков, сделанных со всех ракурсов.