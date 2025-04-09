Microsoft будет блокировать пользователей Teams за старые версии приложения

Газета.Ruиещё 1

Microsoft начнет блокировать пользователей мессенджера Teams, которые не обновляют это приложение. Об этом сообщает портал PCWorld.

Microsoft начнет блокировать часть пользователей Teams
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Компания Microsoft теперь требует от пользователей Teams своевременной установки новых версий приложения. После выпуска обновления у пользователей будет 90 дней для его установки, иначе использование Teams будет заблокировано.

Отмечается, что пользователи будут получать напоминания о необходимости обновления через 30 дней после его выхода.

Объясняется, что установка актуальной версии Teams обязательна для обеспечения безопасности и соответствия требованиям современного цикла обновлений. В связи с этим при устаревании клиента Teams на 30–90 дней пользователи будут получать регулярные уведомления, а превышение срока в 90 дней приведет к блокировке приложения с предложением обновления, обращения к IT-администратору или работы через веб-версию.

Microsoft предупредила об изменениях еще в ноябре 2024 года в «Центре сообщений Microsoft 365». Новая политика вступит в силу: на ПК с Windows — с 11 апреля, в среде VDI — с 6 мая, а на устройствах Apple — с 15 мая 2025 года.

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