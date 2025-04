Cоздан микрочип, управляющий техникой силой мысли

Инженеры из Технологического института Джорджии и их коллеги из Южной Кореи создали микромасштабный интерфейс мозг-компьютер — настолько маленький, что его можно разместить между волосяными фолликулами на голове. Это устройство, похожее на крошечный датчик, обещает сделать технологии управления мозговыми сигналами проще и доступнее.

© Naukatv.ru

Подробности исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Что это за устройство?

Интерфейс мозг-компьютер (ИМК) — это технология, которая считывает сигналы мозга и превращает их в команды для устройств. Например, вы можете думать о движении курсора на экране, и он послушно движется. Раньше такие системы были громоздкими, с кучей проводов и неудобными шлемами. Но новый датчик — это прорыв: он микроскопический, крепится прямо на кожу головы и работает без лишнего шума.

Датчик сделан из смолы в форме крестика с крошечными шипами. Эти шипы слегка прокалывают верхний слой кожи, чтобы уловить сигналы мозга из более глубоких слоев. От датчика идет тонкий, извилистый провод — его называют змеевидным соединителем, потому что он изгибается, как змейка, и легко проходит через волосы. Провод ведет к микропроцессору, который отправляет сигналы по беспроводной связи на устройство — например, компьютер или очки.

Представьте: вы надеваете этот крошечный датчик на голову, он цепляется между волосами, и вы можете управлять приложением на смартфоне, просто думая об этом.

Исследователи протестировали систему двумя способами:

передавали сигналы мозга на компьютер с телефонным приложением. отправляли их на очки с мини-дисплеем, который управлял приложением.

Точность системы — 96,4%, а датчик стабильно держится на месте до 12 часов. Это значит, что он не только работает, но и удобен для долгого использования.

Старые ИМК были похожи на шлемы из научной фантастики, а этот датчик почти незаметен. Ученые выяснили, что он может стать массовым продуктом — то есть недорогим и доступным для миллионов людей, особенно тех, у кого есть ограничения в движении. Например, человек с параличом сможет управлять компьютером или даже роботизированной рукой, просто думая об этом.