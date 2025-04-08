Стало известно об уязвимости в популярной программе для Windows

Специалисты нашли критическую уязвимость в популярной программе-архиваторе WinRAR. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Программа WinRAR помогает архивировать файлы для операционной системы Windows. По данным издания, эксперты в области технологий недавно нашли в последней версии программы уязвимость, которая позволит хакерам обойти систему защиты и заразить устройство вирусом. Данная проблема отслеживается под идентификатором CVE-2025-31334, ей был присвоен уровень опасности 6,8/10 (средний. — прим. ред.).

Эксперты издания отметили, что пробел в программе может помочь обойти функцию безопасности Mark of the Web, с которой Windows помечает все потенциально опасные файлы.

В публикации отмечается, что зараженные и заархивированные файлы не дадут предупреждению от Mark of the Web появиться на экране устройства. Разработчики программы уже исправили несовершенство и призвали пользователей WinRAR обновить приложение.

До этого стало известно, что Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 для компьютеров, использующих несовместимый драйвер sprotect.sys от компании SenseShield Technology. В заявлении компании говорится, что были затронуты версии драйвера sprotect.sys 1.0.2.372 и 1.0.3.48903, которые могут быть внедрены в систему при установке различных приложений, включая антивирусное ПО.