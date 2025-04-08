Superjet 100 с российскими двигателями достиг высоты в 11 км

Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что прототип самолета Superjet 100 с российскими двигателями ПД-8 успешно прошел летные испытания — в ходе тестирования он превысил высоту в 11 км и достиг скорости 0,78 Маха.

Как рассказали в корпорации, тестовый полет длился 3 часа 13 минут. В ходе испытаний самолет достиг максимальной высоты в 11300 метров. Кроме того, была проверена газодинамическая устойчивость двигателей, а также выполнены расходные площадки на крейсерском эшелоне.

«Были выполнены расходные площадки на крейсерском эшелоне – горизонтальные полеты на постоянной скорости для оценки топливной эффективности самолета с новой маршевой силовой установкой. Двигатели ПД-8 показали устойчивую работу на всех проверенных высотах, скоростях и режимах работы. В общей сложности в ходе летных испытаний самолет провел в воздухе уже порядка 11 часов», — сообщили в корпорации.

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