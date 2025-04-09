Физик рассчитал, как сделать Марс пригодным для жизни людей

Мечта о терраформировании Марса многие десятилетия является долгосрочной целью энтузиастов колонизации. Однако, если взглянуть на физику необходимого для этого процесса, становится очевидно, что реализация идеи еще очень далека. К такому заключению пришел ученый Лешек Чеховски из Польской академии наук в своей презентации на 56-й Лунной и планетной научной конференции, пишет Universe today.

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Его доклад был посвящен количеству объемов газа, необходимого для достижения «приемлемого» уровня давления на Марсе. Как отмечает д-р Чеховски, при текущем давлении на поверхности Марса вода в теле человека начнет кипеть почти мгновенно. Это значит, что каждому человеку на планете придется носить защитный костюм.

Некоторые места на Марсе ближе к необходимому уровню давления — около 1/10 части атмосферного давления Земли. Это, к примеру, равнина Эллада: «низина», где среднее давление составляет около 1/100 значения на уровне моря на Земле.

Где взять весь этот нужный материал для атмосферы? Ответ ученого — пояс Койпера. Он предлагает «уронить» на Марс несколько. Однако, и тут не обойдется без трудностей. Несмотря на близость астероидов из основного пояса к Марсу, они не содержат достаточно воды и азота для создания земных атмосферных условий. Облако Оорта потенциально содержит достаточно материала для атмосферы Марса, но оно находится очень далеко — на границе Солнечной системы. Расчеты Чеховски показывают, что перемещение подходящего объекта из Оортова облака займет 15 000 лет.

При этом движущийся объект должен не просто попасть в нужную область Марса, но и столкнуться с планетой на довольно большой скорости, чтобы высвободить свои материалы и энергию для нагревания планеты. Оптимальными для этого кажутся объекты пояса Койпера, содержащие много воды и способные чуть более быстро добраться до Марса. Однако они рискуют разрушиться при приближении к Солцу из-за гравитационных маневров.

В итоге, д-р Чеховски пришел к простому выводу: теоретически мы можем создать условия на Марсе, которые бóльшую часть времени будут терпимы для человека. Однако это потребует всего лишь доставки массивного ледяного тела из пояса Койпера, а также разработки двигателей, работающих без необходимости гравитационного маневра. Чеховски предложил использовать ионные двигатели, работающие на термоядерных реакторах, однако детали такой системы пока не проработаны.

Тем не менее, это не мешает мечтателям продолжать надеяться на «марсианские яблони».