Ведомство Маска использует ИИ для поиска сообщений госслужащих с критикой Трампа

Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа сообщили ряду госслужащих США, что команда организации DOGE, курируемая Илоном Маском, использует искусственный интеллект (ИИ) для наблюдения за коммуникациями как минимум одного федерального агентства с целью выявления критики президента Дональда Трампа и его политической повестки. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Хотя большая часть деятельности «Департамента правительственной эффективности» (DOGE) Маска остается в тайне, подобное наблюдение стало бы беспрецедентным использованием технологий для выявления выражений предполагаемой нелояльности в рабочей среде, уже потрясенной массовыми увольнениями и жестким сокращением расходов.

По словам одного из источников, непосредственно знакомого с ситуацией, команда DOGE также использует приложение Signal для коммуникации, что потенциально нарушает федеральные правила хранения документации, поскольку сообщения в Signal могут быть настроены на автоматическое удаление через определенный период времени.

Этот же источник сообщил, что в своей работе по сокращению федерального правительства DOGE «активно» использует чат-бот Grok AI, разработанный Маском как конкурент ChatGPT. Однако Reuters не удалось установить, каким именно образом применяется Grok.

Белый дом, DOGE и сам Илон Маск не ответили на запросы о комментариях.

Использование искусственного интеллекта и Signal усиливает обеспокоенность экспертов по кибербезопасности и правительственных специалистов по этике. Они выражают опасения, что DOGE действует с ограниченной прозрачностью, и что миллиардер Маск или администрация Трампа могут использовать информацию, собранную с помощью ИИ, в своих собственных интересах или для преследования политических оппонентов.