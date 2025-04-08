Умерла первооткрывательница кометы Чурюмова-Герасименко

Светлана Герасименко скончалась в Таджикистане в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в Институте астрофизики Национальной академии наук республики.

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В честь неё названа комета Чурюмова-Герасименко. Небесное тело открыли в ночь на 12 сентября 1969 года, когда Светлана Герасименко и Клим Чурюмов — сотрудник Астрономической обсерватории Академии наук УССР наблюдали за кометой 32Р/Комас-Сола через 50-сантиметровый телескоп.

В честь женщины-астронома позже назвали астероид, открытый в 1982 году Николаем Черныхом.