Птицы коричневого цвета не любят жить в городах

Исследователи выяснили, в городах процветают виды птиц, которые имеют более яркий окрас перьев. Ученые считают, что такие различия в цвете связаны с разными цветовыми палитрами леса и города, а также с тем, что яркие перья в сельской местности привлекают хищников, которых в городах нет или очень мало. Работа опубликована в журнале Ecology Letters.

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Города оказывают огромное влияние на экосистемы. Часто животные не могут адаптироваться к жизни в урбанизированных районах, из-за чего оказываются в зоне риска. Однако другие виды преуспевают в городах и даже развивают определенные черты, делающие их более успешными в таких условиях.

Группа исследователей проанализировала набор данных о численности 1287 видов птиц в различных местах обитания — от лесов до крупных городов. Эту информацию объединили с данными об окрасе их оперения. После этого группа исследователей проанализировала, какие цвета оперения чаще всего встречаются у городских видов.

Оказалось, что коричневые оттенки в оперении птиц встречаются существенно реже у животных, которые обитают в городах, по сравнению с собратьями из лесов. Специалисты убеждены, что именно преобладающие цвета города определяют, каким видам птиц будет там комфортно, а каким — нет.

Распространенность в городах представителей с ярким оперением может быть связана с тем, что в таких районах меньше или вообще отсутствуют хищники. Именно поэтому заметный окрас не так опасен для птиц, как в сельской местности.

Раньше исследователи считали, что в городских районах, наоборот, обитают птицы с более простым окрасом. При этом стоит учитывать, что в городских районах обитает меньше видов птиц, чем в лесах.