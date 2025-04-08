Ученые назвали год возвращения динозавров

Новозеландские ученые установили, что к 2200 году земные рептилии станут гигантскими — вес некоторых видов может превысить 100 килограммов. Даже самые мелкие из них, такие как игуаны, могут увеличиться до размеров крупных собак. Результаты исследования опубликованы в журнале Global Ecology and Conservation (GЕС).

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По словам ученых, причиной такого «скачка» служат эволюционные изменения. Сегодня у большинства рептилий (крокодилов, варанов) нет природных врагов, а значит, ничто не мешает им становиться все крупнее. Раньше, в эпоху динозавров, пресмыкающиеся были намного меньше — многие по размерам не отличались от обычных ящериц. Однако за миллионы лет их габариты существенно увеличились.

«Рептилии стабильно растут с эпохи динозавров — от миниатюрных ящериц до современных крокодилов и черепах», — отмечают исследователи.

Этот факт подтверждают палеонтологические находки — предки современных крокодилов и черепах со временем становились все больше. Рептилии менялись тем быстрее, чем быстрее менялся климат. При этом мелкие виды вырастали быстрее изначально крупных.

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Ученые предполагают, что через 175 лет крупные вараны увеличатся в весе до 250 килограммов вместо 70, а пятикилограммовые игуаны обретут габариты крупных собак и вес до 50 килограммов.