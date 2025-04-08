Обнаружены уникальные следы взаимодействия древних цивилизаций

Археологи обнаружили в Омане уникальные тарелки, которые могли быть частью музыкальной традиции, связывавшей культуры Аравийского полуострова и Индии еще 4000 лет назад. Об этом сообщается в журнале Antiquity.

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Редкая находка была сделана в поселении эпохи бронзы Дахва, относящемся к культуре Умм ан-Нар, существовавшей в третьем тысячелетии до нашей эры. Музыкальные инструменты из металла почти не сохраняются, поэтому данные тарелки — уникальное свидетельство жизни и обычаев древних жителей региона.

Исследование показало, что, хотя по стилю тарелки напоминают аналогичные инструменты из Индской цивилизации, медь для их изготовления добыта в самом Омане. Это говорит о том, что производство было местным, но вдохновлено культурными контактами с Индией.

Ранее взаимодействие между культурами региона рассматривали в основном как торговое — по найденным керамике, бусам и металлу. Но музыкальные инструменты дают ключ к пониманию глубинных культурных связей: возможно, общих ритуалов и обрядов, в которых музыка играла объединяющую роль.

Ученые предполагают, что бронзовые тарелки из Омана не только сопровождали танцы и обряды, но и, возможно, помогали строить культурные мосты между древними народами.