Открыт новый тип галактик, переписывающий космические правила

Доцент Миссурийского университета Чарльз Стейнхардт в США бросил вызов традиционной классификации галактик, обнаружив загадочную третью категорию — красные звездообразующие галактики. Открытие опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

© NASA/ESA

Десятилетиями астрономы делили галактики на два типа: молодые «синие» с активным звездообразованием и старые «красные», где этот процесс прекратился.

Однако Стейнхардт выявил промежуточный вариант — галактики, которые продолжают рождать звезды, но выглядят красными из-за преобладания небольших светил.

«Эти галактики — как недостающая страница из космического учебника», — пояснил ученый.

Открытие решает две давние загадки астрономии: несоответствия в соотношении масс черных дыр и звезд, а также различия в начальных массах светил разных типов галактик. Более того, оно предполагает, что во Вселенной могло образоваться на порядок больше звезд, чем считалось ранее.

Особый интерес представляют так называемые «галактики после вспышки звездообразования». Если традиционная теория объясняет их появление столкновениями с последующим затуханием, то новая работа допускает альтернативный сценарий — медленное формирование маломассивных красных звезд без катастрофических событий.

Сейчас команда Стейнхардта готовит масштабные исследования с использованием данных космического телескопа Gaia, которые могут подтвердить революционную гипотезу.