На крупнейшем спутнике Сатурна может существовать жизнь

Титан, крупнейший спутник Сатурна, — загадочный мир с реками и озерами из жидкого метана, ледяными горами и дюнами из песка из сажи. Его густая атмосфера, полная органических молекул, давно будоражит умы ученых. Новое исследование, опубликованное в Planetary Science Journal, дало неожиданный ответ: жизнь возможна, но ее так мало, что найти ее будет сложно.

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Международная команда под руководством Антонина Аффхолдера и Питера Хиггинса из Университета Аризоны изучила подповерхностный океан Титана. Этот океан, глубиной около 480 км, скрыт под толстым слоем льда. Используя биоэнергетическое моделирование — метод, который считает, сколько энергии доступно для жизни, — ученые выяснили, что там могут жить микробы и не только. Но их биомасса — всего несколько килограммов. Это значит, что в среднем в литре воды этого огромного океана меньше одной клетки.

Исследователи предполагают, что жизнь на Титане могла бы использовать ферментацию. Это процесс, когда органика разлагается без кислорода — как дрожжи делают хлеб или пиво на Земле. В качестве «еды» выбрали глицин — простейшую аминокислоту, которую находят в кометах и астероидах. Но проблема в том, что органика с поверхности Титана (где ее много) должна как-то попасть в океан через ледяной панцирь. Метеориты, падая, создают «талые бассейны» — временные лужи воды, которые тонут и уносят глицин вниз. Но этого хватает лишь для крошечной микробной жизни.

«Любые признаки жизни в океане Титана должны быть транспортированы через ледяной панцирь, чтобы мы могли их обнаружить», — отметил Аффхолдер.

Титан уникален для изучения он похож на молодую Землю с ее органической химией и подледным океаном. Раньше думали, что обилие органики на поверхности — залог жизни. Но исследование показало: большая часть этой органики бесполезна для микробов, а океан слишком изолирован. Это открытие меняет взгляд на то, где и как искать жизнь во Вселенной.

Авторы отмечают, что найти жизнь на Титане — как искать иголку в стоге сена, но все же это возможно. Миссия NASA Dragonfly попробует найти признаки жизни на его поверхностив 2034 году.