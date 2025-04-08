Замглавы NASA : Сотрудничество с Роскосмосом укрепляет отношения РФ и США

ТАСС

Сотрудничество Роскосмоса и NASA позволяет укрепить отношения РФ и США.

Замглавы NASA высказался о сотрудничестве с Роскосмосом
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Об этом журналистам рассказал заместитель администратора американского ведомства Кеннет Бауэрсокс.

"Я рад, что у нас есть возможность совместной работы с российской стороной. Сила и опыт российских коллег позволяет укрепить наши международные отношения", - прокомментировал Бауэрсокс прошедшую в понедельник встречу с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым.

Глава Роскосмоса добавил, что очень рад знакомству с Бауэрсоксом.

"Большой профессионал, хороший человек", - сказал он.

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