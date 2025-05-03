История RCA-кабелей: почему они были разноцветными?

Каждый, кто хоть раз подключал старый телевизор, стереосистему или игровую консоль, имел дело с RCA-кабелями — теми самыми, разноцветными. Портал howtogeek.com рассказал, как они появились и почему получили свою характерную расцветку.

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RCA-коннектор был впервые представлен в 1930-х компанией Radio Corporation of America — отсюда и название кабеля. Он также известен как «фоно» коннектор, т.к. изначально его разрабатывали для передачи моно-звука. Один порт, один провод, один источник. При помощи этого кабеля радио-фонографы подключали к усилителям: до изобретения RCA подключение звука зачастую требовало работы с более громоздкими коннекторами. Иногда инженерам даже приходилось разбираться с оголенными проводами.

По сути, разработка RCA стала результатом попытки снизить стоимости. Крупные, неудобные коннекторы были более дорогими и сложными в использовании, а новенькая альтернатива — компактной, простой и дешевой в производстве. Именно эти три параметра и сделали кабель идеальным для потребительского рынка.

Вскоре после своего появления RCA стал самым популярным способом подключения звуковых устройств. Примечательно, что оригинальный одноканальный дизайн по-прежнему в ходу: некоторые ресиверы домашних кинотеатров с черными разъемами сзади подключаются к сабвуферам с помощью RCA.

К 1950-м моно-звук вытеснило стерео, а это значит, что теперь звуковые источники имели два отдельных канала — левый и правый. Данных в два раза больше, и одного кабеля на них уже не хватало. Radio Corporation of America была в уникальном положении на рынке: компания совмещала преимущества и производителя электроники, и звукозаписывающего лейбла. Поэтому в 1958 году она, при содействии некоторых других фирм, одновременно выпустила и первые виниловые стереопластинки, и проигрыватели для них.

Производитель адаптировал RCA под стерео максимально простым способом — добавив дополнительный кабель. Один под левый канал, второй под правый. А чтобы пользователям было проще различать их, оба получили цветовую кодировку: белый для левого канала, красный для правого.

Наконец, в 1980-х индустрия домашних развлечений приобрела новые масштабы. Телевизоры постепенно становились повсеместными устройствами в каждом доме, а магнитофоны — самыми желанными из новых гаджетов. Производителям понадобился стандартизированный способ подключения этих проигрывателей к телевизорам, и решение проблемы подвернулось быстро. Почему бы не адаптировать дизайн коннектора RCA к новым нуждам?

Хотя в Интернете трудно найти документальные источники, объясняющие, почему новый кабель получил желтую расцветку, последовавший стандарт Ассоциации потребительской электроники официально закрепил цветовую кодировку. Таким образом желтый кабель стал стандартом для композитного видео в индустрии. По факту, он настолько крепко вошел в обиход, что пережил и конец эпохи магнитофонов. Им пользовались и DVD-проигрыватели, и ранние игровые консоли, типа Nintendo 64 или PlayStation 1, и даже камкордеры.

Однако знаменитый желтый кабель обладал серьезными ограничениями. Из-за того, что композитное видео сжимало данные в единый сигнал, итоговое качество картинки при таком подключении было ниже, чем у других форматов, появившихся позже. Цветопередача, как и четкость деталей, порой страдала, но для среднестатистического потребителя, смотревшего кассеты или телепередачи, это не было большой проблемой.

Но только люди привыкли к красным, белым и желтым кабелям, как вдруг появилось очередное новшество — компонентные кабели. Они дополнительно разделяли видеосигнал на три отдельных канала: Y, Pb и Pr. По факту, они отделяли яркость от цвета, что позволяло добиться более четкого, чистого изображения — это было полезно для DVD и раннего HD-контента.