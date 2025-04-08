Ученые намерены выяснить, где покоится Ноев ковчег

Формация, напоминающая остов гигантского судна, десятилетия будоражит умы. Её длина около 160 метров совпадает с библейскими описаниями, а последние данные указывают на следы древнего катаклизма.

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Международная группа учёных готовит масштабное исследование геологической аномалии Дюрупинар в Турции, чтобы подтвердить или опровергнуть связь этой структуры с легендарным Ноевым ковчегом.Ранее в 2025 году геологи обнаружили в районе Дюрупинара признаки мегапотопа возрастом 5 тыс. лет. Анализ почвы выявил морские отложения, глинистые породы и останки моллюсков. Однако ключевой аргумент сторонников «ковчеговой» теории — результаты георадарного сканирования. Оно показало аномалии внутри структуры: повышенное содержание органики и калия при сниженной кислотности — возможные следы разложения древесины.

«Следующий этап — неинвазивные методы: радиолокация, спектральный анализ грунта, 3D-картографирование. Только после этого мы рассмотрим раскопки», — пояснил британский геолог Эндрю Джонс, руководитель проекта.

Учёные из Турции, США и Европы намерены создать междисциплинарную команду, объединив археологов, геофизиков и историков. Скептики напоминают, что Дюрупинар — результат тектонической активности: формация образовалась при схождении оползней. Однако энтузиасты настаивают: даже в Библии упоминается, что ковчег «остановился на горах Араратских» — в 30 км от аномалии.

Ученые разработали план работ, в ходе осуществления которого будет произведено сканирование территории, что займёт 2–3 года.Фокус будет сделан на поиск артефактов — металлических креплений, следов обработки древесины. Параллельно изучат климатические данные эпохи для реконструкции возможного потопа, пишет сайт Родина.

Если гипотеза подтвердится, это станет археологической сенсацией. Если нет — Дюрупинар останется любопытным геологическим феноменом, подпитывающим мифы. Но в любом случае проект даст новые данные о древних катаклизмах в регионе.