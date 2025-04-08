Ученые выяснили, почему городские птицы становятся более яркими

Исследование, проведенное под руководством Барта Кемпенаерса из Института Макса Планка (Германия) совместно с Университетом Гранады (Испания), показало, что птицы, успешно колонизирующие городские районы, отличаются яркой и разнообразной окраской оперения.

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Для анализа исследователи использовали глобальный набор данных, включающий численность более 1200 видов птиц, обитающих в зонах с разным уровнем урбанизации, а также сведения об их окраске.

В городских условиях, характеризующихся более высокой температурой, искусственным освещением, большим количеством фоновых серых тонов (бетон, асфальт) и, как правило, меньшим количеством хищников, преобладают птицы с менее коричневым, а наоборот, более ярким и разноцветным оперением.

Это явление объясняется тем, что в городской среде маскировка играет меньшую роль, а яркие цвета могут способствовать лучшему визуальному восприятию и даже оказывать влияние на коммуникацию между особями.

«Коричневые оттенки чаще встречаются в естественной среде, чем в городах. Мы подозреваем, что коричневые и серые птицы находятся в невыгодном положении в довольно незаметны в городе. Таким образом, яркие цвета города и отсутствие подходящих мест обитания могут определять, какие виды птиц там преуспеют», — объясняет Каспар Делей, один из руководителей исследования.

Цвет оперения выполняет в природе множество функций: он способствует сохранению тепла или, наоборот, предотвращает перегрев, участвует в процессах маскировки и конкуренции между особями, а также важен при выборе партнера. В условиях городской среды, где температурные режимы и спектр фоновых цветов значительно отличаются от природных, эти функции меняют свою значимость. Например, защита от холода — одна из причин наличия темного, коричневого оперения в дикой природе — в городе менее актуальна, что позволяет ярким и разнообразным оттенкам преобладать среди успешных видов.

Урбанизация создает новые условия, которые вынуждают виды адаптироваться. Яркая окраска может способствовать не только привлечению внимания сородичей для размножения, но и обеспечивать красивое разнообразие городских экосистем. Виды, способные адаптироваться к новым условиям, показывают более яркую и сложную окраску, особенно самки, которые часто играют ключевую роль в процессе размножения.

Несмотря на то, что в городах наблюдается меньше видов по сравнению с сельской местностью, внутри урбанизированных сообществ цветовое разнообразие оперения оказывается выше. Это новое наблюдение опровергает предположения о снижении разнообразия цветов в условиях города.