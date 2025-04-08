Россияне за несколько дней потратили на ChatGPT более 3 млн рублей

За несколько дней пользователи RuStore суммарно потратили на оплату подписки ChatGPT более 3 млн руб. Об этом говорится в пресс-релизе RuStore, поступившем в «Газету.Ru».

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В конце марта пользователи RuStore получили возможность оплачивать премиум-доступ к ChatGPT в разделе «Киоск» в отечественном магазине приложений. Согласно отчету, наибольшие траты пользователей в «Киоске» связаны с сервисами искусственного интеллекта и стриминговыми платформами.

Так, среди наиболее дорогих покупок выделяются ИИ-сервис для генерации видео HeyGen со средним чеком в 8,1 тыс. руб., Twitch, для которого пользователи покупали подписку, донаты и виртуальную валюту в среднем на 7,2 тыс. руб., и и ChatGPT (7 тыс. руб.).

В лидеры по общему объему платежей также вошли Roblox (18%), PUBG (16%), Battlenet (9%) и Twitch (7%). По числу транзакций ключевые позиции занимают Steam, Roblox, Mobile Legends, PUBG и Free Fire. Кроме того, Steam возглавляет рейтинг по числу просмотров карточки приложения в «Киоске».