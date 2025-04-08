«Союз МС-27» пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-27", который был запущен с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции Роскосмоса.

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На корабле на станцию прибыл экипаж 73-й долговременной экспедиции.

В состав экипажа корабля входит космонавт Роскосмоса, шестой специальный корреспондент ТАСС на МКС Алексей Зубрицкий. Помимо него корабль доставил на МКС космонавтов Сергея Рыжикова и астронавта NASA Джонни Кима.