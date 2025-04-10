Найден способ превращать солнечные батареи в материалы для космоса

Ученые Севастопольского государственного и Томского политехнического университетов нашли способ перерабатывать отработавшие панели солнечных электростанций и ряд других элементов в высокопрочные материалы, которые используются, например, в космической промышленности, сообщил ТАСС заведующий кафедрой "Энергетические системы и комплексы традиционных и возобновляемых источников" СевГУ Владимир Губин.

"Любая самая "зеленая" энергетика является таковой ровно до того момента, как встает вопрос переработки - будь это конструкции ядерного реактора и станции, солнечные панели или гигантские ветряки. Так сложилось, что при внедрении этих технологий никто не думал о том, что через несколько десятилетий остро встанет вопрос утилизации, и когда такие установки были единичными, их механически измельчали - так же, как утилизируют автомобили. Но сейчас объем отходов гигантский, разрезать и захоронить остатки - не выход. А мы предложили технологию, которая позволит не просто утилизировать вышедшие из строя элементы, но и получить прибыль", - рассказал Губин.

Он пояснил, что команды СевГУ и ТПУ параллельно ведут работу над схожими проектами: разрабатывают технологию переработки таких сложных элементов с помощью плазмы, только в Севастополе исследуют возможности генерации поля постоянного тока, а в Томске - переменного. Ученые рассчитывают, что в итоге удастся таким образом скомбинировать два вида воздействия, что получится максимально дешевая и эффективная технология утилизации.

Губин уточнил, что предлагаемый способ заключается в том, что утилизируемый элемент разделяется на фрагменты, которые помещаются в специальную камеру, где в определенном режиме обрабатываются плазмой. В результате получается порошок наподобие сажи, из которого можно получать полезные вещества, например, карбиды кремния и бориды вольфрама, которые имеют очень высокую температуру плавления, значит, выдерживают очень сложные условия и пригодны, в том числе, для космической отрасли и атомной энергетики.

"Причем способ более или менее универсален, так как во всех материалах, требующих утилизации на энергообъектах, содержится необходимый для процесса углерод. И хотя потребуется очистка и ряд других стадий, в итоге получается новый источник сырья для тугоплавких веществ (сейчас их получают из отходов объектов энергетики). Это открывает огромную сырьевую базу, и мы решаем сразу две задачи: утилизируем и получаем высокомаржинальный полезный продукт, интересный для инвесторов. Сейчас проект прорабатывается с Росэнергоатомом, компанией ТВЭЛ", - отметил он.

На этот момент по заказу ученых СевГУ собраны установки для переработки разного объема материалов: технология отработана на малых габаритах и постепенно масштабируется. Удается переработать около 80 граммов за раз, и поскольку при увеличении веса и объема способ работает, он перспективен для дальнейшего расширения и внедрения в производство.