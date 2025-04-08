В NASA оценили возможность отправки миссии на Марс до конца десятилетия

Газета.Ru

Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в ближайшие пять лет не удастся организовать полет на Марс, который смогли бы пережить астронавты. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на заявление исполняющей обязанности директора NASA Джанет Петро.

В NASA оценили возможность отправки миссии на Марс до конца десятилетия
© globallookpress.com

Она отметила, что подобная миссия сопряжена с большим количеством опасностей. При этом о многих из них национальное управление имеет слишком мало информации.

«С кем бы я ни говорила, никто не думает, что это (полет на Марс до конца текущего десятилетия — «Газета.Ru») хотя бы возможно или реализуемо», — подчеркнула Петро.

17 марта американский бизнесмен и директор космической корпорации SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X пост, в котором заявил, что человек может впервые ступить на Марс уже в ближайшие 5-7 лет. При этом, по его мнению, главным вопросом при колонизации данной планеты станет технологическое развитие Земли. Предприниматель пояснил, что людям не удастся «закрепиться» на Марсе, если они не смогут поддерживать жизнь и развиваться независимо от родной планеты.

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