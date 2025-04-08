Yandex Cloud вышла на рынок выделенных серверов

Платформа Yandex Cloud объявила об открытии доступа к сервису Yandex BareMetal для всех компаний. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Yandex BareMetal позволяет компаниям арендовать выделенные физические серверы с возможностью их интеграции с облачной средой провайдера, что обеспечит единый вычислительный контур, а также ускорит тестирование и внедрение новых цифровых продуктов.

В рамках публичного превью Yandex BareMetal поддерживает работу по API, что облегчает его интеграцию с бизнес-приложениями, и предоставляет гибкие настройки безопасности, включая распределение прав доступа между сотрудниками для повышения уровня защиты.

«У Яндекса большая команда инженеров, которая уже много лет поддерживает серверную инфраструктуру. Мы инвестируем эту экспертизу в развитие Yandex BareMetal, чтобы компании могли полностью доверить обслуживание оборудования и сфокусироваться на развитии ИТ-продуктов», — заявил CPO платформы Yandex Cloud Григорий Атрепьев.

Согласно исследованию Yandex Cloud, 59% российских компаний за последние 1,5 года начали использовать услуги аренды физических серверов, что обусловлено ограничением ресурсов на самостоятельное обслуживание оборудования и высоким спросом на инфраструктуру для развития ИИ-систем.

Наиболее популярными направлениями использования серверов BareMetal являются хранение и обработка данных (70%), виртуализация (66%), а также хостинг бизнес-приложений и задач бэкофиса (47% и 44% соответственно). При этом высокую значимость пользователи придают интеграции сервисов защиты от DDoS-атак (59%), резервного копирования (48%) и облачных сетей для объединения инфраструктуры (46%).