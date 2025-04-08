Microsoft заблокировала обновление Windows 11 для некоторых ПК

Microsoft заблокировала обновление Windows 11 для некоторых компьютеров
Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 для компьютеров, использующих несовместимый драйвер sprotect.sys от компании SenseShield Technology. Об этом сообщает портал PCWorld.
Драйвер sprotect.sys обеспечивает шифрование и используется в специализированных корпоративных решениях и программном обеспечении безопасности. Однако его несовместимость с последним обновлением вызывает серьезные проблемы, включая BSOD и сбои системы.
По заявлениям Microsoft, затронуты версии драйвера sprotect.sys 1.0.2.372 и 1.0.3.48903, которые могут быть внедрены в систему при установке различных приложений, включая антивирусное ПО. В целях предотвращения ошибок обновления Microsoft заблокировала возможность установки Windows 11 24H2 на устройствах с этими драйверами.
На текущий момент пользователям рекомендуется проверить наличие указанных драйверов и провести обновление ПО до совместимых версий. Отмечается, что Microsoft сотрудничает с SenseShield Technology для оперативного устранения проблемы и повторного выпуска обновления для затронутых устройств.