Microsoft заблокировала обновление Windows 11 для некоторых ПК

Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 для компьютеров, использующих несовместимый драйвер sprotect.sys от компании SenseShield Technology. Об этом сообщает портал PCWorld.

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Драйвер sprotect.sys обеспечивает шифрование и используется в специализированных корпоративных решениях и программном обеспечении безопасности. Однако его несовместимость с последним обновлением вызывает серьезные проблемы, включая BSOD и сбои системы.

По заявлениям Microsoft, затронуты версии драйвера sprotect.sys 1.0.2.372 и 1.0.3.48903, которые могут быть внедрены в систему при установке различных приложений, включая антивирусное ПО. В целях предотвращения ошибок обновления Microsoft заблокировала возможность установки Windows 11 24H2 на устройствах с этими драйверами.

На текущий момент пользователям рекомендуется проверить наличие указанных драйверов и провести обновление ПО до совместимых версий. Отмечается, что Microsoft сотрудничает с SenseShield Technology для оперативного устранения проблемы и повторного выпуска обновления для затронутых устройств.