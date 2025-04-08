ЕС планирует выписать Apple и Meta* крупный штраф

Европейский союз намерен оштрафовать американские технологические корпорации Apple и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Euractiv.

Отмечается, что к концу подходит установленный Еврокомиссией срок для расследования нарушений норм законодательства о цифровых рынках и услугах. Ожидается, что Meta* будет оштрафована более чем на $1 млрд (около 86,1 млрд руб.). Потенциальный размер штрафных санкций против Apple не уточняется.

Кроме того, под угрозой штрафов находится социальная сеть X (ранее Twitter) за несоблюдение требований закона о цифровых услугах, который обязывает удалять запрещенный контент без судебных решений. Однако расследование деятельности принадлежащей Илону Маску X пока не завершено.

В 2024 году Еврокомиссия инициировала пять расследований против Alphabet, Apple и Meta*. В марте этого года ЕК приняла три решения касательно Apple и Alphabet, которые не привели к штрафным санкциям.

Европарламент одобрил законопроекты о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) и о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) в 2022 году. Эти законы регулируют деятельность IT-компаний на территории ЕС.

*Признана в России экстремистской и запрещена