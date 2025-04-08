С Байконура стартовала «Ракета Победы»

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура, она отправит к Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство также сообщило, что космический аппарат успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Полет до МКС будет осуществляться по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что корабль состыкуется с модулем «Причал» российского сегмента станции примерно в 12:04 по московскому времени.

В ходе миссии запланировано проведение пятидесяти научных исследований. Кроме того, Рыжиков и Зубрицкий в октябре совершат два выхода в открытый космос. Запуск ракеты приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракете нанесены изображения, которые посвящены этому празднику. Носителю дали название «Ракета Победы».

Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Примерно через девять минут «Прогресс МС-29» отделится от третьей ступени ракеты.