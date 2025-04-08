Пользователей WhatsApp призвали обновить приложение

Пользователей WhatsApp на Windows призвали обновить мессенджер до последней версии в связи с обнаружением критической уязвимости. Об этом сообщает портал Anti-Malware.

Критическая уязвимость в приложении, обозначенная как CVE-2025-30401, затрагивает старые версии мессенджера до сборки 2.2450.6 включительно. Брешь в безопасности позволяет злоумышленникам использовать баг в обработке вложений, чтобы убедить жертву открыть вредоносный файл.

Уязвимость возникла из-за некорректного отображения вложений: WhatsApp идентифицирует файл на основе MIME-типа, например, как изображение, но открывает его по расширению, например, ».exe». Это может привести к запуску вредоносного ПО вместо предполагаемого файла. Пользователи старых версий WhatsApp находятся в зоне риска, если версия их приложения ниже 2.2450.6.

Обновление до последней версии устраняет выявленную проблему. Эксперты подчеркивают, что такие уязвимости особенно опасны, поскольку играют на доверии пользователей к безопасности в мессенджере.