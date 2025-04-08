В США воскресили лютоволков из «Игры престолов»

Биотехнологическая компания США Colossal Biosciences воскресила вымерший более 12 тыс. лет назад вид лютоволков (dire wolves).

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Об этом передаёт агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что компания объявила о прорыве в миссии по возрождению вымерших животных.

Colossal Biosciences создала трёх лютоволков, прославившихся благодаря сериалу «Игра престолов».

Как известно, данный вид не встречался на Земле более 12 тыс. лет.

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Для осуществления данного проекта, компания использовала образцы ДНК из черепа возрастом 72 тыс. лет, зуба возрастом 13 тыс. лет, а также клетки серого волка.

Предполагается, что особи будут весить около 63,5 кг. Всего родилось три лютоволка — два самца и одна самка.

Братьев назвали Ромул и Рем в честь вскормленных волчицей основателей Рима, а самку — Кхалиси в честь персонажа «Игры престолов».